A Seleção Regional de Iniciadas Femininas da Associação de Andebol de Viseu/Associação de Andebol da Guarda vai marcar presença na 1ª Fase do Torneio Nacional de Seleções Regionais de Iniciadas Femininas, que se irá realizar no próximo dia 8 de Dezembro, no Pavilhão Municipal de Várzea do Douro, em Alpendorada, com a seguinte calendarização dos jogos:

Jogo 1 – 10h30 – AA Viseu/AA Guarda vs AA Braga

Jogo 2 – 15h00 – AA Porto vs AA Viseu/AA Guarda

Jogo 3 – 18h00 – AA Braga vs AA Porto

Estes torneios são um marco importante na afirmação do Andebol Feminino no panorama regional e nacional e servem de montra para o surgimento de novos talentos nas Seleções Nacionais Jovens.