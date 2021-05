A realização da 18a Feira do Livro de Pinhel marca o

regresso dos eventos à Cidade Falcão e assinala

também a “maioridade” desta iniciativa que pretende

incentivar o gosto pela leitura e proporcionar o acesso a

uma maior oferta de publicações.

Na sua 18a edição, a realizar de 18 a 23 de maio, a Feira do

Livro de Pinhel vai ter lugar no Parque Municipal da

Trincheira, incluindo um diversificado programa de atividades

paralelas que incluem momentos de magia (para público

escolar e público em geral), música de diversos géneros,

encontros com autores e apresentações de livros.

A inauguração, a 18 de maio (terça-feira), pelas 21.30h,

será acompanhada do saxofonista João Roxo, presença habitual em vários eventos promovidos

pela autarquia pinhelense.

No dia seguinte, 19 de maio, às 21.30h, as honras da casa vão ficar a cargo do mágico Marcelo

Beutrin, semi-finalista do programa Got Talent Portugal 2020, que será também o anfitrião

de várias sessões destinadas ao público escolar que irá visitar a Feira do Livro (dias 19 e 20).

Dia 20 de maio, quinta-feira, às 21.30h, pausa na animação para dar lugar à apresentação da

loja de venda on-line de produtos com “Sabor a Pinhel”.

Já na sexta-feira, dia 21 de maio, a Feira do Livro recebe o autor Pedro Seromenho que vai

dinamizar um Workshop sobre “O Livro Infantil. Da Ideia à Estante”. Com início às 10.00h

esta atividade tem como público-alvo Bibliotecários e Técnicos de Dinamização da Leitura

(participação sujeita a inscrição). Neste mesmo dia, às 15.00h, será feita a apresentação do Mapa

Digital – Percurso Ilustrado das Ações de Dinamização da Leitura pelas 15 Bibliotecas

Municipais da CIM-BSE – Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. À noite, a

música regressa ao espaço da Feira com um concerto da banda The Undercovers.

Dia 22 de maio, sábado, às 17.00h, destaque para a apresentação do livro “Da Raia Seca ao

Pinhal”, da autoria do médico Álvaro Carvalho, natural de Mata de Lobos, Figueira de Castelo

Rodrigo. À noite, o palco é da “Orquestra Sem Fronteiras”, num concerto que integra a iniciativa

Maratonas com Orquestra de Bolso.

No domingo, dia 23 de maio, a Feira do Livro vai estar de portas abertas até às 19.00h, com

atividades de promoção da Leitura.

Programa:

TERÇA-FEIRA 18

21.30h | Inauguração da 18a Feira do Livro de Pinhel

João Roxo Sax live act

QUARTA-FEIRA 19

10.30h / 11.30h / 15.00h / 16.00h | Espetáculo de magia para

crianças com Marcelo Beutrin

21.30h | Espetáculo de magia com Marcelo Beutrin

(semi-finalista do Got Talent Portugal 2020)

QUINTA-FEIRA 20

10.30h / 11.30h / 15.00h / 16.00h | Espetáculo de magia para

crianças com Marcelo Beutrin

21.30h | Apresentação da loja de venda on-line “Sabor a Pinhel”

SEXTA-FEIRA 21

10.00h | Workshop “O Livro Infantil. Da Ideia à Estante” com o autor Pedro Seromenho

Público-alvo: Bibliotecários e Técnicos de dinamização da leitura (inscrição obrigatória)

15.00h | Apresentação do Mapa Digital – Percurso Ilustrado das ações de dinamização da Leitura

pelas 15 Bibliotecas Municipais da CIMBSE

21.30h | Concerto com a banda The Undercovers

SÁBADO 22

17.00h | Apresentação do Livro “Da Raia Seca ao Pinhal”, de

Álvaro Carvalho

21.30h | Concerto “Orquestra Sem Fronteiras” –

Maratonas com Orquestra de Bolso

DOMINGO 23

Atividades de promoção da Leitura

19.00h | Encerramento da Feira

Da Raia Seca ao Pinhal

de Álvaro Carvalho

Natural de Mata de Lobos, no concelho vizinho de

Figueira de Castelo Rodrigo, Álvaro Carvalho é um

médico com uma visão abrangente da Medicina

que engloba a abordagem técnica e científica, mas

também os aspetos éticos e humanos. A sua

competência e perspicácia clínica, aliadas à sua

disponibilidade incondicional para os doentes,

permitiram-lhe construir uma carreira médica de

sucesso.

Mentor e Presidente da Fundação que tem o seu

nome – Fundação Álvaro Carvalho, tem vindo a

desenvolver, em parceria com diversos municípios,

um projeto solidário que visa apoiar as populações

do Interior no que diz respeito a intervenções na

área da Oftalmologia.

Fruto desse trabalho de terreno e de proximidade

com as origens, coordenou o livro “Da Raia Seca

ao Pinhal”, que contou com a colaboração de

diversas pessoas da sociedade civil, de todas as

faixas etárias e de um amplo leque de sectores

profissionais.

O livro reúne vários textos sobre alguns dos aspetos mais interessantes das Beiras, sendo desejo de

Álvaro Carvalho que sirva para divulgar uma região do país muito esquecida.