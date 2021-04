1869 vacinas administradas no concelho de Vouzela até ao dia 3 de abril

Foram 1869 as vacinas administradas no concelho de Vouzela até ao dia 3 de abril. Destas, 1230 correspondem ao total de pessoas inoculadas com a primeira dose e 639 as pessoas que têm já a segunda dose administrada.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vouzela tem vindo a disponibilizar, gratuitamente, transporte aos munícipes com mais de 65 anos que não tenham apoio familiar e/ou não se consigam deslocar por meios próprios ao Centro de Saúde para receberem a vacina. Para o efeito os interessados devem entrar em contacto com os serviços da autarquia pelo 232 740 740. Já o transporte para os doentes acamados deverá ser solicitado junto dos Bombeiros Voluntários de Vouzela pelo 232 772 096.

A campanha de vacinação em curso é também apoiada a nível de cedência de pessoal pela Escola Profissional, Agrupamento de Escolas de Vouzela e Câmara Municipal, esta última que dá ainda todo o apoio logístico necessário.