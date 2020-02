Refletir sobre “Viseu 2030” foi o desafio lançado à comunidade escolar para a 15.ª edição da

Sessão Plenária da Assembleia Municipal Infantil, que prontamente o acolheu.

A iniciativa vai decorrer no próximo dia 18 de fevereiro a partir das 9h30m, no Solar do Vinho

do Dão, sendo dirigida aos alunos do 4.º ano do ensino básico, envolve os 5 Agrupamentos de

Escolas do concelho – Grão Vasco, Viso, Viseu Norte, Infante D. Henrique e Mundão, os Colégios

– Imaculada Conceição e Via Sacra, e o Jardim Escola João de Deus.

Os trabalhos desenvolvidos, que incluíram também a elaboração de um cartaz no âmbito de

um Concurso cujo vencedor será a imagem utilizada nos suportes de promoção da iniciativa,

tendo como principal objetivo promover a reflexão da temática proposta, abordam os seguintes

sub-temas:

•Acessibilidade citadina

•Smart City

•Requalificação da Rua Direita

•Separação de resíduos

•Ambiente, Sustentabilidade e Alterações Climáticas

•Parque Biológico do Fontelo

•Viseu Escol’AÇÃO

•Ação climática

Com o apoio da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal de Viseu promove a realização da

15.ª Sessão Plenária da Assembleia Municipal Infantil, procurando incentivar o interesse pelo

exercício dos direitos e deveres de cidadania, desenvolver capacidades de intervenção cívica e

política, fortalecer a capacidade de argumentação e defesa das convicções, bem como a

promoção de valores, destacando a tolerância, respeito pela diferença de opinião e pela

vontade da maioria.

A Sessão Plenária da Assembleia Municipal Infantil será transmitida em tempo real, via internet,

contando para o efeito com a colaboração dos alunos da Escola Profissional Mariana Seixas.