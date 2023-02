14 alunos de Cinfães assistidos no centro de saúde por suspeita de intoxicação alimentar

Catorze alunos da Escola Secundária de Cinfães foram ontem assistidos no centro de saúde por “suspeita de intoxicação alimentar”, além de meia centena de jovens que foram vistos no estabelecimento de ensino, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cinfães, Miguel Madureira, inicialmente foram enviados seis alunos para o serviço de urgência básico do Centro de Saúde de Cinfães, mas o número acabou por subir para 14 jovens.

“Outros, cerca de 50, foram assistidos aqui na escola”, acrescentou Miguel Madureira.

Ainda de acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cinfães, assim que receberam o alerta de “alunos com sintomas de intoxicação alimentar”, de imediato “foi montado no recinto uma espécie de hospital de campanha”.

“Suspeita-se de intoxicação alimentar, porque os sintomas são dores abdominais, vómitos e diarreia e começaram aparecer uns atrás dos outros. Alguns alunos ainda estão aqui em observação”, contou o comandante pelas 19:10.

Miguel Madureira acrescentou também que “muitos pais estão agora a entrar em contacto” com as autoridades, porque os filhos começaram a ter sintomas, estando alguns deles a ser levados para o serviço de urgência básico do centro de saúde.

“Se, entretanto, continuarem a aparecer mais queixas e o serviço de urgência básico começar a entrar em rutura, teremos de começar a levar os alunos para Penafiel, mas esperemos que não seja preciso”, salientou.

Fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa da Proteção Civil tinha referido à agência Lusa que, inicialmente, seis alunos tinham sido assistidos no centro de saúde de Cinfães, enquanto outros tinham recebido tratamento na própria escola.

“Recebemos um alerta, inicialmente, para uma doença, depois pediram reforços, porque vários alunos começaram a sentir-se indispostos depois do almoço na escola, o que levanta a suspeita de uma intoxicação alimentar”, referiu a fonte.

O alerta foi dado às 16:11 e no local estiveram 22 operacionais apoiados por 13 veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), dos Bombeiros Voluntários de Cinfães e da GNR.