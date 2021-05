12ª edição da Exposição Canina Nacional do Fundão

Irá realizar-se, nos dias 29 e 30 de maio, no Seminário do Fundão, a 12ª Exposição Canina Nacional do Fundão, numa organização do Município do Fundão e do Instituto Português de Canicultura.

No dia 29 de maio terá lugar, pela manhã, a segunda prova de obediência no Fundão, organizada em parceria com o Clube Cinófilo do Alentejo. No mesmo dia, durante a tarde, terão lugar as exposições especializadas da raça Cão Serra da Estrela, pela Associação Portuguesa do Cão da Serra da Estrela, e da raça Terrier, pelo Terrier Clube de Portugal. Nessa tarde, e pela primeira vez fora do seu território habitual, irá decorrer a 1ª Especializada do Rafeiro do Alentejo, pela Associação de Criadores de Rafeiro do Alentejo.

No domingo, dia 30 de maio, irá decorrer a competição principal, naquela que será a primeira Exposição Canina do Campeonato Nacional de Beleza de 2021 após o período de interregno devido à pandemia COVID-19.

Um dos momentos principais da exposição é o Concurso Mini Apresentador Fundão, em que de forma didática e divertida se pretende incentivar nos mais pequenos o gosto pela canicultura. O julgamento estará a cargo da Juiz Maria João Mella.

A Exposição Canina Nacional é o culminar de um calendário de atividades que tem como intuito promover bons hábitos entre os humanos e os amigos caninos, com a realização de diversas iniciativas.

Na semana que antecede a Exposição, no âmbito do programa “CaniCultura Fundão” e sob o tema “Voltar a CÃOviver”, o Município do Fundão, conjuntamente com a d’Alpetratínia, dedica exclusivamente aos mais jovens um conjunto de atividades cujo objetivo é promover bons hábitos e dar a conhecer um mundo onde o respeito e convivência entre o humano e o amigo canino se destacam.

Do programa fazem parte atividades como cinema de animação, “Hora do Conto” com Gabriela Antunes, “Vamos falar do nosso CÃO”, com João Silvino, e “Cuidar do nosso amigo de 4 patas”, com a veterinária Mónica Andrade.

A Exposição tem ainda a capacidade de incentivar e dinamizar a comunidade local, exemplo disso é a concepção dos troféus e promoção de voluntariado, com a participação do Projeto Matriz E8G.

Este evento é patrocinado pela BIO2, através das marcas Nutra Nuggets e Nutra Gold, e conta com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, União de Freguesias do Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo, Costa & Costa, Quinta dos Currais e meios de comunicação social Rádio Cova da Beira e Dogs.PTMagazine.

Apenas os participantes poderão marcar presença no local do evento e o público em geral poderá assistir à iniciativa de forma online, através da página de Facebook do Município do Fundão (https://www.facebook.com/MunicipiodoFundao).

O evento irá decorrer de acordo com todas as normas da Direção-Geral de Saúde.