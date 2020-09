12 ILHAS ECOLÓGICAS INAUGURADAS E MAIS 100 ECOPONTOS DE SUPERFÍCIE

O Município de Castro Daire procedeu à instalação de Ilhas Ecológicas, distribuídas por vários locais do Concelho.

A inauguração destes equipamentos teve lugar na passada sexta-feira, dia 4 de setembro, contando com presença da Sra. Ministra da Coesão Territorial, Doutora Ana Abrunhosa, o Presidente do Município, Dr. Paulo Almeida, o Presidente do Conselho Executivo da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, Dr. Mário Loureiro, entre outros convidados.

A instalação deste projeto, realizado em parceria com a Associação de Municípios do Planalto Beirão, foi financiado em 85% através do Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), num total de investimento de cerca de 370 mil euros.

Estes equipamentos enterrados na via pública, num total de 12, já se encontram em pleno funcionamento. Uma maior capacidade de depósito, redução da emissão de odores, menor impacto visual e uma menor ocupação da via pública, são algumas das principais vantagens destes equipamentos.

De relembrar que, no âmbito desta candidatura, foram também instalados mais 100 ecopontos de superfície pelas várias freguesias do Concelho e 12 oleões na via pública.

Com a instalação dos equipamentos finalizada e com a sua entrada em funcionamento, o Município irá agora intensificar as iniciativas de sensibilização e promoção de reciclagem junto da população, promovendo assim, uma melhoria ambiental e um desenvolvimento sustentável.