12 de agosto | Dia Internacional da Juventude Ofertas, descontos e benefícios para a população jovem em atividades no Distrito de Viseu

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), o Conselho Nacional de

Juventude (CNJ) e a Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) assinalam o

Dia Internacional da Juventude com um programa completo de atividades que passam

por tertúlias, exposições, brigadas jovens de sensibilização, workshops, showcookings,

um bootcamp, entre outras novidades.

O tema das comemorações de 2021, definido pelas Nações Unidas, «Transformar

Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária» , abre

espaço a atividades vocacionadas para o aproveitamento de alimentos; economia

circular; nutrição, com a utilização de alimentos oriundos de produtores locais,

sazonais e com uma pegada ecológica baixa; compostagem, hortas verticais e outros

mecanismos em que cada pessoa pode reduzir o desperdício alimentar e produzir os

seus próprios alimentos.

12 de agosto | Dia Internacional da Juventude

Ofertas, descontos e benefícios para a população jovem em atividades por todo o

continente.

Direção Regional do Centro | Distrito de VISEU

Um vasto conjunto de entidades públicas e privadas associaram-se ao Instituto

Português da Juventude, ao Conselho Nacional da Juventude e à Federação Nacional

das Associações Juvenis proporcionando, no âmbito do Dia Internacional da Juventude,

gratuitidades, descontos e benefícios em atividades/serviços de norte a sul do país.

(as ofertas disponíveis, por distrito, serão atualizadas até ao dia 12 de agosto).

Consulte e usufrua em: https://ipdj.gov.pt/noticias/dia-internacional-da-juventude-

descontos-beneficios-1

Conheça o programa nacional de atividades no Portal do IPDJ:

https://ipdj.gov.pt