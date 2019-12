A Guarda Nacional Republicana (GNR), na sua área de responsabilidade, até 24 de dezembro, realiza a operação “Comércio Seguro”, com o objetivo de garantir a segurança dos comerciantes e clientes, fruto do aumento de fluxo de pessoas em espaços e áreas de comércio, que tradicionalmente caracteriza esta época natalícia.

Durante a operação serão empenhados militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário, militares da estrutura de Investigação Criminal e militares dos Postos Territoriais, que realizarão ainda ações de sensibilização junto de comerciantes, algumas delas em parceria com a Direção Geral do Consumidor, alertando-os sobre os procedimentos de segurança a adotar, com o intuito de evitar que sejam alvo de ilícitos criminais.

Será ainda reforçado o patrulhamento nas zonas de comércio, com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança dos lojistas e clientes, considerando que nesta época existe um aumento significativo de transações monetárias.

Aos comerciantes, a GNR aconselha:

Tenha as entradas/saídas do estabelecimento bem iluminadas;

Antes de fechar o estabelecimento, verifique se as portas e janelas estão devidamente fechadas;

Não tenha grandes quantidades de dinheiro no interior do estabelecimento;

Não tenha uma rotina para a realização dos depósitos bancários;

Tenha sempre disponível o contacto telefónico da GNR da sua área do estabelecimento;

Em caso de assalto mantenha a calma, não reaja, memorize os traços fisionómicos do assaltante, a roupa que o mesmo vestia e a direção de fuga, contactando de imediato a GNR.

Aos compradores/clientes, a GNR aconselha :