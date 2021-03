“100 Anos, 100 Acções” no Distrito de Viseu

No próximo Sábado, dia 6 de Março, o Partido Comunista Português, comemora com imensa alegria e orgulho 100 anos de luta, com a mesma determinação de sempre, pronto para travar os combates do presente e do futuro e responder às exigências que a vida lhe coloca para continuar a servir os trabalhadores, o povo e o País.

Ao comemorar 100 anos muitos se interrogarão. Quais as razões desta vitalidade e longevidade, atravessando e enfrentando unidos grandes viragens e tempestades na situação nacional e internacional e uma feroz ditadura fascista de quase cinco décadas, quando outros ficaram pelo caminho?

Foi pela sua natureza e características. Foi por se ter transformado no verdadeiro partido da classe operária e de todos os trabalhadores, por ter agido quotidianamente contra a exploração, as injustiças e as desigualdades.

“Foi assim por ter contado no seu seio, com a dedicação e o trabalho de gerações de intrépidos combatentes, mulheres, homens e jovens de grande coragem e dedicação, de onde sobressai essa figura ímpar, de Álvaro Cunhal e no distrito de Viseu o exemplo de camaradas como os Médicos César Anjo e Diamantino Henriques, o encarregado da construção civil António Sá, os empresários agrícolas Adelino e Luís Gouveia, a eméritas Professoras Teresa Cruz e Luzia Henriques e tantos e tantos outros dedicados militantes e apoiantes empenhados na causa da emancipação dos trabalhadores e do povo, dando corpo a este colectivo e ao seu ideal de um mundo sem explorados nem exploradores.”

Dia 6 de Março, pelas 15 horas, também o Distrito de Viseu se incorpora na iniciativa nacional designada “100 Anos, Cem Acções”.

No Rossio, em Viseu, 100 Bandeiras do PCP, engalanarão o espaço onde irá decorrer um pequeno Comício que contará com a intervenção política de Filipe Costa, do Comité Central do PCP, que culminará um espectáculo de música e poesia, que já conta com mais de uma dezena de aderentes.

Em Lamego, a organização local do PCP vai inaugurar as obras de remodelação do Centro de Trabalho, que é propriedade do partido, e onde estará presente uma Exposição alusiva ao Centenário e uma banca de venda do livro do Centenário e dos materiais editados. A iniciativa culminará com a intervenção de Octávio Augusto, da Comissão Política do Comité Central.

Até dia 6, está a decorrer em todo o Distrito uma jornada integrada no Centenário, de distribuição de um documento com o lema “Sempre com os Trabalhadores e o Povo – Basta de Exploração e Injustiças o Futuro não Pode Esperar”.

Até Março de 2022, vão decorrer no Distrito de Viseu outras iniciativas no âmbito do Centenário, de que destaca mos as sessões para apresentação do livro “100 Anos de Luta”, que contarão com a participação de Manuel Rodrigues, director do Jornal “Avante”.