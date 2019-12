– A Cáritas, com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, apresenta a iniciativa “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. Uma ação focada na vivência do Natal assente nos valores humanos e cristãos da celebração do Natal. É neste espírito que se pretende ajudar as pessoas em situação de carência. Este ano, com uma imagem renovada, esta iniciativa arranca precisamente no III Dia Mundial dos Pobres, como sinal do empenho da Cáritas na erradicação da pobreza em Portugal e no Mundo. Durante os próximos meses a rede nacional Cáritas, esta empenhada na promoção de diferentes atividades que chamam a atenção para os valores da Paz e para a necessidade de se marcar a celebração do Natal com gestos concretos de Esperança e de Solidariedade.

“Esta é uma iniciativa que é muito significativa para nós. Acontecer neste Dia Mundial dos Pobres assume ainda mais relevância. É um veículo para se transmitir a leitura da Cáritas sobre o nosso mundo e de propor mudanças concretas em gestos diários de paz. Não celebramos a pobreza, mas todas as formas de a ultrapassar e, de forma particular, o sucesso de todos os que o conseguiram e conseguem fazer!” afirma Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa.

A vela a que muitos portugueses já se habituaram a ver durante este período tem, este ano, uma nova imagem. Uma vela em forma de estrela, com um tamanho maior e aromatizada vem trazer um novo dinamismo à ação que é desenvolvida anualmente nas diferentes comunidades do país.

Até janeiro, para todos os que quiserem juntar-se à Cáritas, a “estrela da paz” estará disponível, pelo valor de 2€, nas Cáritas diocesanas, escolas e paróquias aderentes e nas lojas Pingo Doce.

Do total de verbas recolhidas 65% destina-se a apoiar a ação de cada Cáritas diocesana no seu trabalho de apoio às pessoas necessitadas. Os restantes 35% são canalizados para o apoio às vítimas do Ciclone Idai, em Moçambique. A Cáritas reforça também, desta forma, a sua ação junto dos mais fragilizados não apenas em Portugal, mas nas comunidades mais frágeis ao nível internacional.

A rede nacional Cáritas é composta por 20 Cáritas diocesanas, que contam com o empenho de 1241 colaboradores profissionais e mais de 370 voluntários regulares. Todos empenhados no combate a qualquer forma de pobreza. No ano de 2018, a Cáritas respondeu, em todo o país, a 121 031 pessoas. A falta de rendimento, desemprego, endividamento e necessidades de saúde são as realidades que mais afetam, atualmente, as famílias que procuram o apoio da Cáritas.

Para além da atuação nacional, respondemos a situações de emergência internacional em Moçambique, Grécia, Sudão do Sul, Indonésia e Iémen. Estamos atentos e intervimos na denuncia de todas as situações de injustiça que põem em causa a dignidade humana, nomeadamente, na defesa dos diretos dos migrantes.

