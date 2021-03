1.º Webinar de “Exercício Físico, Saúde e Bem-Estar” a 27 de março

O Município de Tondela apresenta, no próximo dia 27 de março, o 1.º Webinar de “Exercício Físico, Saúde e Bem-Estar”.

Esta sessão terá lugar na página de Facebook do Município de Tondela, pelas 09:00, tendo a duração aproximada de 60 minutos.

Este Webinar está acreditado pelo IPDJ, para atribuição de créditos às Cédulas Profissionais, TEF e DT (Técnico de Exercício Físico e Diretor Técnico).

As inscrições (em número limitado) podem ser efetuadas para o email: desporto@cm-tondela.pt.

Oradoras:

– Maria Spratley (mestre em Atividade Física para Terceira Idade), reconhecida especialista em Exercício Físico, traz do Porto (sua zona de trabalho), uma vasta experiencia em sessões práticas. No seu espaço, onde orienta aulas para + 50 anos, o trabalho baseia-se no Treino Funcional,

– Carla Santos Úria (licenciada em Ciências do Desporto), técnica dos projetos “Saúde em Dia – “Centro Municipal de Exercício Físico Saúde e Bem Estar” em Tondela, irá ajudar a identificar que materiais/equipamentos podem ser usados (muitos deles já existentes nas nossas casas), nas sessões práticas em casa.